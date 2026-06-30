些細な一言を、何日も引きずってしまう。もう終わったことだと分かっているのに、夜になるとまた思い返して落ち込む。そんな自分を「心が弱いからだ」と責めていませんか。アパレル史上最年少で上場した株式会社yutori代表・片石貴展氏の『自分の言葉で話せるようになりましょう。』をもとに、その苦しみの正体を解説します。（構成／ダイヤモンド編集局・淡路）

二本目の矢を放っていないか？

苦しみは一本目の矢で十分だ。

二本目の矢を放つかどうかは、自分で決められる。

――『自分の言葉で話せるようになりましょう。』より

約2500年前、ブッダは「二本の矢」という話を説いた。

生きていれば、避けられない出来事は必ず訪れる。上司に叱られる。心ない言葉を浴びる。思いがけない失敗をする。その瞬間、心に「ぐさっ」と刺さる。これが一本目の矢だ。

一本目の矢は、他者や環境から飛んでくる。だれにでも刺さるし、自分では避けられない。

問題は、その後だ。

「あんな言い方しなくても」

「自分が悪かったのかな」

「もう嫌われたかもしれない」

一本目が刺さったあと、私たちは頭の中で、自己嫌悪と怒りと不安をぐるぐる回しはじめる。

この思考こそが、自分で自分に放つ二本目の矢である。

一本目の痛みは一時的で、いずれ癒える。

だが二本目、三本目を継ぎ足すと、苦しみは何倍にも膨らむ。

あなたがいつまでもウジウジ悩んでしまうのは、心が弱いからでも、出来事のせいでもない。この二本目を、自分で放ち続けているからだ。

ブッダはこう言ったという。

「普通の人は二の矢にあたって苦しむが、修行を積んだ人は二の矢は受けない」

最初の痛みは、そのまま受け止めていい。「痛いな」「悲しいな」と。ただ、そこから先、自分で自分を撃つのをやめる。

ここで、ひとつ見落としやすい落とし穴がある。

「自分が悪かったのかな」と自分を責めているとき、一見、意識は自分に向いているようで、じつは「他人がどう思ったか」という、自分では変えられない外側に向かっている。

自分を見つめることと、自分を責めることは、違う。変えられない外側の事情で傷ついた自分を、それ以上、自分で痛めつけないと決めることだ。

では、二本目を放ちそうになったら、どうするか。

五秒だけ黙る。そして、必死になっている自分を天井から眺めてみる。「いま、コントロールできない他人の言葉に振り回されて、ジタバタしてるな」と。少しダサくて、笑えてくる。

その五秒が、二本目の矢を止める。

苦しみを減らすのは、強い心ではない。痛みはそのまま、追い打ちだけをやめる技術である。

（本記事は『自分の言葉で話せるようになりましょう。』をもとに作成したオリジナル記事です）