今、若い世代が「俳句」に挑戦しています。思わぬ分野で役立つ、言葉の力。そして、高校生が取り組む俳句競技とは？ 【写真を見る】＜17文字を詠む若者たち＞俳句を競技として青春かける高校生／デザイン学校に俳句が必要？ ”17音”に向き合う若者たちを追いました。 デザイン専門学校で「俳句」？ 熊本市内のデザイン専門学校です。多彩な分野で未来のクリエイターを目指す若者たちが学んでいます。 この学校でユニ&#