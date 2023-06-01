佐野海舟 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月30日 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル－日本＞ サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は30日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表（同6位）と対戦。前半を終え、日本が1-0でリードしている。 グループFを2位で突破した日本は、グループCを2勝1分で首位通過