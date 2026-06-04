佐野海舟がブラジルから衝撃先制弾！ 日本代表 ブラジルに1-0リードで前半終了 鈴木彩艶も好守連発【サッカーW杯】



佐野海舟 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月30日 FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 ブラジル－日本＞

サッカー日本代表（FIFAランキング18位）は30日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表（同6位）と対戦。前半を終え、日本が1-0でリードしている。

グループFを2位で突破した日本は、グループCを2勝1分で首位通過した優勝候補ブラジルとの大一番。

勝てばベスト16進出となる一発勝負で、森保一監督はスウェーデン戦から谷口彰悟、冨安健洋、佐野海舟、伊東純也の4人を先発に戻し、3-4-2-1の布陣で臨んだ。

立ち上がりはブラジルがボールを保持し、日本は自陣でコンパクトな守備ブロックを形成。

前半14分にはマテウス・クーニャの左足シュートをGK鈴木彩艶がセーブするなど、押し込まれながらも粘り強く対応した。

日本は前田大然のハイプレスや伊東の仕掛けから反撃の機会をうかがうと、前半29分に試合を動かした。

佐野が中央でボールを奪うと、そのままドリブルで前進。

カゼミーロを振り切り、ペナルティーアーク手前から右足を振り抜くと、低い弾道のシュートがゴール左隅へ決まった。守備のキーマンとして起用された佐野が、王国ブラジル相手に値千金の先制点を奪った。

先制後はブラジルが反撃を強める。前半33分には左サイドのFKからマルキーニョスが頭で合わせたが、枠を外れる。

34分にはヴィニシウス・ジュニオールの右足シュートを鈴木彩が落ち着いてセーブ。

さらに35分にはヴィニシウスの折り返しからルーカス・パケタが狙ったが、佐野が体を張ってブロックした。

38分にもクーニャがペナルティーエリア手前から右足で枠内シュートを放ったが、再び鈴木彩がセーブ。前半アディショナルタイムにはパケタにペナルティーエリア中央からシュートを許したが、ボールはゴール右へ外れた。

前半のスタッツでは、シュート数はブラジル8本、日本3本。

ボール保持率もブラジル61％、日本39％とブラジルが上回ったが、日本は守備陣とGK鈴木彩を中心に粘り強く耐え抜き、1点のリードを守って前半を折り返した。





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）