時速36kmが2026年7月末から開催する全国ツアー＜“市民薄明” Tour＞に、初の台北ワンマン公演が追加開催されることが決定した。同ツアーは6月24日にリリースとなったメジャーファーストアルバム『目を閉じても残る赤』を提げ全国13箇所を巡るツアーとして行なわれ、追加公演となる台北公演は12月5日にPIPE Live Musicにて開催となる。ツアーのチケットはただいま一般発売中、台北公演のチケット発売は近日発表となるのでオフィシ