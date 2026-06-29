時速36km、台北での＜“市民薄明” Tour＞追加公演決定。初のアジアワンマン公演に
時速36kmが2026年7月末から開催する全国ツアー＜“市民薄明” Tour＞に、初の台北ワンマン公演が追加開催されることが決定した。
同ツアーは6月24日にリリースとなったメジャーファーストアルバム『目を閉じても残る赤』を提げ全国13箇所を巡るツアーとして行なわれ、追加公演となる台北公演は12月5日にPIPE Live Musicにて開催となる。ツアーのチケットはただいま一般発売中、台北公演のチケット発売は近日発表となるのでオフィシャルサイト・SNSなどをチェックしていただきたい。
また時速36kmは7月からスタートとなるVo仲川による弾き語りツアー＜残る赤、残す赤＞の開催も予定している。
■＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞追加公演・台北
日時：2026年12月5日(土)
OPEN/START：19:00/19:30
会場：PIPE Live Music (住所︓台北市中正区思源街1号 ／ 台北市自来水園区エリア内、公館水岸広場内)
【チケット代】
・前売券：1,650元
・ペアチケット：3,000元
・当日券：1,850元
【チケット情報】
近日発表
主催：superfurry music
◾️＜時速36km presents “市民薄明” Tour＞
2026年
7月25日(土)千葉・千葉LOOK ※SOLD OUT
8月1日(土) 宮城・仙台LIVE HOUSE enn 2nd
8月2日(日) 栃木・宇都宮HELLO DOLLY
8月7日(金) 埼玉・HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3 w/cinema staff
8月15日(土)石川・金沢vanvan V4 w/Sundae May Club
9月5日(土) 兵庫・神戸music zoo kobe 太陽と虎 w/TETORA
9月6日(日) 香川・高松TOONICE w/Hue’s
9月12日(土)広島・広島4.14 w/オレンジスパイニクラブ
9月13日(日)福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick w/オレンジスパイニクラブ
9月26日(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
10月3日(土)大阪・梅田CLUB QUATTRO
10月4日(日)愛知・名古屋CLUB QUATTRO
10月9日(金)東京・渋谷Spotify O-EAST
▼チケット情報
券種：スタンディング
チケット代：前売り5,000円（税込 / D代別）
チケット一般発売中
イープラス受付URL：https://eplus.jp/jisoku36km-tour26/
チケットぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/jisoku36km-tour26/
◾️メジャー1stアルバム『目を閉じても残る赤』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://36kmperhour.lnk.to/RemainingRedEvenwithEyesClosed_CD
特設サイト：https://special.36kmperhour.com/rreec
CD+BD / PCCA.6481 / 6,600円（税込）
CD Only / PCCA.6482 / 3,300円（税込）
▼CD収録内容
01.その未来
02.七月七日通り
03.波の中の一粒
04.Beyond the Sea, Above the Lights
05.My Hummingbird
06.ハロー
07.東京
08.ブリキの翼
09.オーバードライブ ※配信中
10.網膜の奥、ハートの側
11.Fire
▼Blu-ray収録内容
・時速36km presents “hyper (un) usual” (2025.12.14)
渋谷CLUBQUATTRO ライブ映像 (Blu-ray)
01.Around i
02.tiny spark
03.銀河鉄道の夜明け
04.動物的な暮らし
05.新式弐型
06.デイドランカー
07.かげろう
08.真面
09.素晴らしい日々
10.優しい歌
11.スーパースター
12.スーパーソニック
13.アトム
14.シャイニング
15.Stand in Life
16.Happy
17.七月七日通り
18.ハロー
19.Gazer
20.Around you
21.ゴースト
22.夢を見ている
▼ショップ別特典
・タワー メガステッカー（200mm×55mm程度）
・HMV スマホサイズステッカー（50mm×70mm程度）
・Amazon.co.jp メガジャケ
・楽天ブックス リボンキーホルダー
・セブンネットショッピング エコバック
・その他法人上記以外のCDショップ ポストカード
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。
※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。
※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
◾️＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞
2026年7月3日（金）東京・下北沢 近道 OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月9日（木）愛知・KDハポン OPEN/START：19:00/19:30
2026年7月10日（金）大阪・心斎橋iiie OPEN/START：19:00/19:30
▼チケット情報
券種：全自由
チケット代：前売り3,800円（税込 / D代別）
URL：https://eplus.jp/jisoku36km-nana/
5月30日（土）10:00〜 一般発売スタート
関連リンク
◆時速36km オフィシャルサイト
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