フォースタートアップスが反発している。前週末２６日の取引終了後に、グループが運営するファンドが営業投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２７年３月期第２四半期に連結売上高約４８００万円、売上総利益約４３００万円を計上する見込みだと発表したことが好材料視されている。なお、通期業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS