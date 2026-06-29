２９日の東京株式市場は強弱観対立のなかも買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２４９円高の６万９６０９円と反発。 前週末の米国株市場ではＡＩ関連が売られた一方、原油先物価格の低下を背景に景気敏感株やディフェンシブ関連の一角などが買われた。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は５日続落と下値模索が続いているが、一部で押し目買いの動きも観測される。東京市場ではＡＩ・半導体関連株の動向