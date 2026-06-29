ＦＩＦＡは２８日（日本時間２９日）、最新の世界ランキングを発表。北中米Ｗ杯でグループリーグ敗退となった韓国は３２位となり、開幕前の６月１１日から３週間弱で急落した。韓国代表はグループリーグでメキシコ、南アフリカに痛恨の連敗。それでも３位グループで決勝トーナメント進出が有力視されていたが、ライバル国が躍進してグループリーグ敗退が決まった。洪明甫監督は辞任を発表。さらに前日には李在明大統領が自身