東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.82高値9.84安値9.77 9.92ハイブレイク 9.88抵抗2 9.85抵抗1 9.81ピボット 9.78支持1 9.74支持2 9.71ローブレイク シンガポールドル円 終値124.99高値125.02安値124.64 125.51ハイブレイク 125.26抵抗2 125.13抵抗1 124.88ピボット 124.75支持1 124.50支持2 124.37ローブレイ