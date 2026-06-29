◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年6月28日サンディエゴ）パドレスの本拠、ペトコ・パークで28日（日本時間29日）、ドジャース戦が行われ、6回までに両軍合わせて4死球で球場が騒然となった。パドレスの先発・キングは初回1死一塁でドジャース2番・パヘスに死球。5回にも1死一、二塁からまたしてもパヘスに死球を与え、その後の3失点に直結した。一方、ドジャース投手陣も5回2死一塁で先発・シーハンがタティス