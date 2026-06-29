◆ スタメン起用に応える活躍！「存在感のあるプレーを見せてくれている」日本ハム・奈良間大己が28日、西武戦で今季第3号のソロ本塁打を含む2安打2打点の活躍を見せた。連日のマルチ安打を記録した奈良間について、28日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「スタメン起用に応えてますよね」と語ると、解説の笘篠賢治氏は「打順とかオーダーというのは、新庄監督はいろいろ使われるが、やはり今状