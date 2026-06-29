中国メディアの快科技によると、5月の欧州連合（EU）、欧州自由貿易連合（EFTA）、英国の各市場の新車販売に占める中国ブランドの割合がいずれも10％を超えたことが、市場調査会社データフォースのまとめで分かった。5月の新車販売に占める中国メーカーの割合は、EU市場では10．5％、広義の欧州市場（英国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスを含む）では約12％だった。Smartを除く中国メーカーの欧州新車販売