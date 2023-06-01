八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年です。大分県警は新たな防犯カメラ映像を公開し、情報提供を呼びかけています。この事件は2022年、大分県別府市でバイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷したものです。警察は八田與一容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し、行方を追っていますが、事件解決には至っておらず、29日で発生から4年を迎えました。大分県警が公開した新