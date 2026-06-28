エアコンを選ぶ際にチェックすべきポイントについて、東芝ライフスタイルの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【画像】意外と知らない…これが「エアコン」選びで絶対に損しない4つの鉄則です！

公式アカウントは「エアコンの“能力”って知ってる？」「夏本番前に知っておきたいエアコン選び4つのポイント」と投稿。

その上で「実は、エアコン選びには意外と知られていない『正しい見方』や『ポイント』があるんです！」とコメントし、次の4点について解説しています。

■「能力（kW）」を確認する

能力とは、室温を一定の温度まで上げたり下げたりする力のこと。最小値が小さいほど、きめ細かな運転や温度管理ができる。

■「冷房11〜17畳」の本当の意味

「11畳から17畳の部屋に適応」という意味ではない。木造平屋（南向き・和室）の場合11畳、鉄筋マンション（南向き中間階・洋室）の場合17畳というように、向きや構造によって適応する畳数が変わる。

■「使う部屋」に合わせて機能を選ぶ

例えば家族が集まるリビングは、使用時間が長く、人の出入りも多いため、それぞれの体感温度が変わりやすい。リビング用に適した機能があるものがおすすめ。

■「設置スペース」を見落とさないこと

欲しいエアコンが決まったら、事前の確認が鉄則。室内機、室外機それぞれの設置スペースを確認すること。