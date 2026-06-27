ＪＲ各社は２６日、相次ぐモバイルバッテリーの発火事故を受け、新幹線車内に消火用ブランケットなどの消火用具の配備を８月までに進めると発表した。ＪＲ５社の全ての新幹線が対象。すでに新幹線のデッキにある消火器に加え、かぶせて延焼を防ぐ消火用ブランケットを配備する。さらにモバイルバッテリーを水没させるためのバケツを乗務員室などに備え、対処能力を高める。