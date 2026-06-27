備前警察署 岡山県和気町でトラクターを盗んだとして、美作市蓮花寺の廃品回収業の男（72）が27日、窃盗の疑いで逮捕されました。 備前警察署によりますと、男は2026年4月上旬ごろから中旬ごろまでの間、和気町の男性が空き地に置いてあったトラクター1台（時価10万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。男は小型クレーン付きのトラックでトラクターをつり上げ、荷台に乗せて運び、バラバラにし