台風8号はきょう27日 (土) 未明から朝にかけて東日本の太平洋沿岸を通過し、神奈川県や千葉県などでレベル4土砂災害危険警報が発表されました。今後は、台風7号が夜にかけて東日本太平洋側に接近する見込みです。近畿から関東甲信では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。その他の地域でも雲が広がりやすく、所により雨が降り、雷雨とな