ホテルの朝食バイキングのスクランブルエッグは、長時間温められてもふわふわのまま。一方、家で作るとすぐに固まってしまう。この違いには、ちょっとした調理の工夫が関係している。ホテルのスクランブルエッグが崩れない不思議ホテルの朝食バイキングに並ぶスクランブルエッグは、何時間も保温されているにもかかわらず、ふわふわとした食感を保っている。一方、自宅で作るスクランブルエッグは、火加減を少し間違えるだけで、あ