セクシャル・ハラスメント、いわゆるセクハラなどを行ったとして、金沢大学は50代の男性教授を懲戒解雇処分としました。24日付けで懲戒解雇処分を受けたのは金沢大学理工研究域に所属する50代の男性教授です。大学によりますと、この男性教授は2021年から約3年間にわたって研究室の学生に対しセクシャル・ハラスメントなど複数のハラスメント行為を行ったということです。また、実験を行う際に十分な換気を行わず、安全上必要な措