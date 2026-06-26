東海サッカー協会は２５日、２７日に予定されていた高円宮杯Ｕ―１８プリンスリーグ東海の第９節全５試合を延期することを発表した。台風７号と８号が接近しているため。第９節はリーグ戦の前期最終戦。首位・静岡学園（７勝１分け）対２位・清水エスパルスユース（６勝２分け）や、３位・藤枝東（５勝３敗）対５位・浜松開誠館（３勝４分け１敗）などが組まれていた。延期された試合は７月４、５日など、７月中に開催できる