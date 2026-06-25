ツインズ戦に出場【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間25日・ミネソタ）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は24日（日本時間25日）、敵地のツインズ戦で通算300本塁打を達成した。大谷翔平投手を強力援護した。両軍無得点の2回先頭、右腕ライアンの高めフォーシームを捉えた。5試合ぶりの一発は左中間へ飛び込む9号ソロ。敵地ファンをどよめかせた。（Full-Count編集部）