プロ3年目の阪神・山田脩也…課題と向き合う日々大成する前には必ず苦しい時期がある。仙台育英高から2023年ドラフト3位で阪神へ入団した山田脩也内野手は、高校2年の2022年夏に遊撃手として東北勢初の日本一を達成すると、翌夏も主将を務めて準優勝。さらに侍ジャパンのU18メンバーに選ばれ世界一も経験した。将来性を高く評価され入団時は「鳥谷2世」とも言われた20歳。1軍デビューへ向け、平田勝男2軍監督のもとで腕を磨いて