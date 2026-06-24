躍進のカーボベルデ。その強さは戦術だけでは説明できない。特有の精神文化“モラベザ”。小国らしく謙虚に、しかし希望を持って【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯で、最大級のサプライズを演じているチームの一つがカーボベルデ代表だ。
人口約60万人。Ｗ杯出場国としては史上屈指の小国を代表する“ブルーシャークス”ことカーボベルデは、グループステージ（Ｈ組）第１戦で優勝候補のスペインを０−０で足止めすると、第２戦では南米の強豪ウルグアイと２−２で引き分けた。
２試合連続のドローで勝点２。Ｈ組ではスペインに続く２位タイにつけており、最終戦のサウジアラビア戦でグループステージ突破を狙う。
この快進撃を支えるのが、“ブビスタ”ことペドロ・レイトン・ブリト監督だ。大会前からブビスタ監督は「最高のレベルで競いたい」と繰り返してきた。スペインやウルグアイといった世界的な強豪を前にしても、その姿勢はまったく変わらない。
「最初から私たちが言ってきたことは、最高のレベルで競いたいということです。それが、私たちがしようとしていることであり、私たちがしてきたことです」とブビスタ監督。そして、結果以上に価値があるものとして、チームの在り方を挙げた。
「結果よりも重要なことは、チームとしての私たちのアイデンティティ、強さ、団結、粘り強さを示す、それができることです。私たちはここで競うために来ています」
実際、その言葉はピッチ上で証明されている。スペイン戦では、27本ものシュートを浴びながら無失点。40歳の守護神ヴォジーニャを中心に最後まで守備組織を崩さず、欧州王者から歴史的な勝点１をもぎ取った。ただ耐えるだけではなく、自陣からパスをつないで前進する姿勢も失わず、世界中に強烈な印象を残した。
続くウルグアイ戦では、21分にケビン・レニーニが直接FKを突き刺して先制。いったん逆転を許しながらも、後半にエリオ・ヴァレラが同点弾を決め、再び追いついてみせた。相手が南米屈指の強豪であろうと、最後まで諦めることなく勝点を積み上げた。ブビスタ監督は、この粘り強さこそ、チームの象徴だと語る。
「最初の試合から、結果がどうであれ、まだ突破のために戦える状況にいることを知っていました。世界全体に、私たちが突破を争う資格があることを示したかった。今日の試合でそれを示したと思います」
このチームの強さは、戦術だけでは説明できない。欧州育ちの選手と国内組が混在する代表チームをまとめ上げるため、ブビスタ監督はカーボベルデ特有の精神文化である「モラベザ」を軸に据えてきた。
他者への思いやりや温かさを意味する価値観であり、選手同士の結束や相互理解を何より重視する。だからこそ指揮官は、大舞台でも萎縮することなく、自分たちらしく戦うことを求めている。その根底には、小国だからこそ世界に示したい強い思いがある。
「私たちのような小さな国家のチームが、財政的に苦労していても、我慢強さがあり、戦い続け、組織的に働けば、主要なチームと肩を並べられる。そのことを示したいのです。スポーツ、とりわけフットボールは組織、勇気、決断に関係しています。一度、ピッチに入れば、多くのことは同じになります。相手がどれだけ大きな国であっても、です」
ウルグアイ戦後には、長年敬愛してきたマルセロ・ビエルサ監督との交流も実現した。
「私や多くの指導者にとって、彼は特にアフリカにおけるマスター（師匠）です。彼がキャリアで成し遂げたことを研究してきました」とブビスタ監督。試合後には、母国から持参した記念品を贈呈し、「個人的に会うことができて本当に幸せだった」と笑顔を見せたという。ビエルサ監督からもチームの戦いぶりを称賛され、健闘を祈ってもらった。
もっとも、ブビスタ監督はまだ何も成し遂げていないと考えている。グループステージ突破が見えてきた今も、浮かれる様子はない。
「私たちのチームは、地に足がついていなければなりません。挑戦的な試合になることを知っています。サウジアラビアも突破の可能性を持っています。スペインやウルグアイと戦ったからといって、次の試合で私たちに利点があるとは思いません。私たちは敬意を払い、必要なスポーツマンシップと真摯さで、この試合に向き合う必要があります」
小国らしく謙虚に、しかし希望を持って戦いに臨んでいく。大西洋に浮かぶ小さな群島国家が、世界の強豪と互角に渡り合う。そこにあるのは偶然ではない。組織、団結、粘り強さ、そしてモラベザの精神が生み出した必然だ。
スペインとウルグアイを相手に示した団結力を失わずに、サウジアラビアに勝ち切れるか。“ブルーシャークス”の進撃は続く。
取材・文●河治良幸
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人口約60万人。Ｗ杯出場国としては史上屈指の小国を代表する“ブルーシャークス”ことカーボベルデは、グループステージ（Ｈ組）第１戦で優勝候補のスペインを０−０で足止めすると、第２戦では南米の強豪ウルグアイと２−２で引き分けた。
２試合連続のドローで勝点２。Ｈ組ではスペインに続く２位タイにつけており、最終戦のサウジアラビア戦でグループステージ突破を狙う。
「最初から私たちが言ってきたことは、最高のレベルで競いたいということです。それが、私たちがしようとしていることであり、私たちがしてきたことです」とブビスタ監督。そして、結果以上に価値があるものとして、チームの在り方を挙げた。
「結果よりも重要なことは、チームとしての私たちのアイデンティティ、強さ、団結、粘り強さを示す、それができることです。私たちはここで競うために来ています」
実際、その言葉はピッチ上で証明されている。スペイン戦では、27本ものシュートを浴びながら無失点。40歳の守護神ヴォジーニャを中心に最後まで守備組織を崩さず、欧州王者から歴史的な勝点１をもぎ取った。ただ耐えるだけではなく、自陣からパスをつないで前進する姿勢も失わず、世界中に強烈な印象を残した。
続くウルグアイ戦では、21分にケビン・レニーニが直接FKを突き刺して先制。いったん逆転を許しながらも、後半にエリオ・ヴァレラが同点弾を決め、再び追いついてみせた。相手が南米屈指の強豪であろうと、最後まで諦めることなく勝点を積み上げた。ブビスタ監督は、この粘り強さこそ、チームの象徴だと語る。
「最初の試合から、結果がどうであれ、まだ突破のために戦える状況にいることを知っていました。世界全体に、私たちが突破を争う資格があることを示したかった。今日の試合でそれを示したと思います」
このチームの強さは、戦術だけでは説明できない。欧州育ちの選手と国内組が混在する代表チームをまとめ上げるため、ブビスタ監督はカーボベルデ特有の精神文化である「モラベザ」を軸に据えてきた。
他者への思いやりや温かさを意味する価値観であり、選手同士の結束や相互理解を何より重視する。だからこそ指揮官は、大舞台でも萎縮することなく、自分たちらしく戦うことを求めている。その根底には、小国だからこそ世界に示したい強い思いがある。
「私たちのような小さな国家のチームが、財政的に苦労していても、我慢強さがあり、戦い続け、組織的に働けば、主要なチームと肩を並べられる。そのことを示したいのです。スポーツ、とりわけフットボールは組織、勇気、決断に関係しています。一度、ピッチに入れば、多くのことは同じになります。相手がどれだけ大きな国であっても、です」
ウルグアイ戦後には、長年敬愛してきたマルセロ・ビエルサ監督との交流も実現した。
「私や多くの指導者にとって、彼は特にアフリカにおけるマスター（師匠）です。彼がキャリアで成し遂げたことを研究してきました」とブビスタ監督。試合後には、母国から持参した記念品を贈呈し、「個人的に会うことができて本当に幸せだった」と笑顔を見せたという。ビエルサ監督からもチームの戦いぶりを称賛され、健闘を祈ってもらった。
もっとも、ブビスタ監督はまだ何も成し遂げていないと考えている。グループステージ突破が見えてきた今も、浮かれる様子はない。
「私たちのチームは、地に足がついていなければなりません。挑戦的な試合になることを知っています。サウジアラビアも突破の可能性を持っています。スペインやウルグアイと戦ったからといって、次の試合で私たちに利点があるとは思いません。私たちは敬意を払い、必要なスポーツマンシップと真摯さで、この試合に向き合う必要があります」
小国らしく謙虚に、しかし希望を持って戦いに臨んでいく。大西洋に浮かぶ小さな群島国家が、世界の強豪と互角に渡り合う。そこにあるのは偶然ではない。組織、団結、粘り強さ、そしてモラベザの精神が生み出した必然だ。
スペインとウルグアイを相手に示した団結力を失わずに、サウジアラビアに勝ち切れるか。“ブルーシャークス”の進撃は続く。
取材・文●河治良幸
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