大分県杵築市のこども園で24日、不審者の侵入を想定した対処訓練が行われ、園児を誘導する手順などを確認しました。 【写真を見る】こども園が警察と不審者対策訓練親へ特殊詐欺啓発すべく子どもが手紙書く大分 杵築市の中央こども園では、子どもの安全を守るため毎年不審者対応訓練を行っています。園児と先生合わせて120人が参加した24日の訓練では、不審者が侵入するところを先生が阻止し園児を誘導する手順を警察と一緒