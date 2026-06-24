千葉県のJR西船橋駅の男性用トイレで会社員の男性の下半身を盗撮したとして逮捕された船橋市の小学校教諭の男が、小学生の男の子にわいせつな行為をしたなどとして再逮捕されました。不同意わいせつなどで再逮捕されたのは船橋市立芝山西小学校の教諭、村上優太容疑者（33）です。村上容疑者は今年2月19日、船橋市の施設のトイレで小学生の男の子の下半身を触るわいせつな行為をしたうえ、その様子などを学校貸与のタブレットで撮