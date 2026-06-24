コープおおいたの通常総代会が24日開かれ、昨年度の決算が減収増益となったことが報告されました。 【写真を見る】米不足解消の影響もコープおおいた昨年度決算は減収増益大分 通常総代会は24日、大分市で開かれ青木博範理事長をはじめ各地区の代表ら96人が出席しました。 今年3月末の決算では、売上にあたる供給高が195億1600万円、経常利益にあたる経常剰余金が1億500万円で減収増益となりました。 米不足に