ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」が、イラストレーターのナガノさんが描く人気作品「ちいかわ」初の映画「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」の公開を記念したコレクションを、7月17日に販売開始します。【画像】かわいすぎる…！「映画ちいかわ」UTコレクションを見る！（23枚）「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」UTコレクションは、ウィメンズTシャツ4柄（1990円、以下、税込み）、キッズTシャツ4柄（990円）がライ