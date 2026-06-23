長野県中野市では23日、手紙の良さを知ってもらおうと、郵便局のキャラクターが地元の保育園を訪れ、園児たちと交流しました。園児たちが大歓声で迎えたのは、郵便局のキャラクター「ぽすくま」です。中野市のひらおか保育園にやってきました。中野市と包括連携協定を結ぶ市内の郵便局が、「ぽすくま」を通じて手紙の良さを伝えようと企画しました。「ぽすくま」のかばんに入っていた手紙には…。郵便局員「“みんな、