メジャー通算300本塁打まであと3本【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。第2子誕生の発表から3戦2発となる豪快なアーチに対し、球団公式SNSも「父親パワーは本物だ」と反応。日米のファンからも驚きの声が殺到している。衝撃の一撃は、試合開始直後のわず