裁判のやり直しに関する「再審法」について、改正案の修正を求め県弁護士会が23日、街頭宣伝活動を行いました。長野駅前では県弁護士会の弁護士約10人が再審法を解説する冊子を配り、6月16日に衆議院の本会議で可決した改正案の修正を訴えました。改正案では、再審開始の決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止としていますが、検察官が十分な証拠があると判断した場合には例外を認めています。県弁護士会は「検察官が例外規