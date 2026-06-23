【モデルプレス＝2026/06/23】女優の松井玲奈が、2026年秋に放送されるNHK系夜ドラマ「青の花 器の森」（毎週月曜〜木曜よる10時45分〜11時／NHK ONE（新NHKプラス）で同時・見逃し配信予定）にて主演を務めることが決定した。【写真】松井玲奈、大人の魅力溢れるノースリワンピ姿◆松井玲奈、NHK夜ドラマ主演長崎県波佐見町（はさみちょう）で作られている陶磁器は、その多くが、気づけば暮らしの中にある身近な日用品。町の人々