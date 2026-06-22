マイナビは6月18日、「主婦のアルバイト調査(2026年)」の結果を発表した。調査は2026年2月18日〜3月2日、アルバイト就業中の20〜50代の既婚女性1630名を対象にインターネットで行われた。○「手取り額が減らないように就業調整している」23.3%アルバイト就業中の主婦に「現在のアルバイトで就業調整をしているか」を聞いたところ、23.3%が「手取り額が減らないように就業調整をしている」と回答した。一方、「年収の壁などがなくな