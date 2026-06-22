イラスト：飯田ともき レンズの先端に取り付ける「レンズフード」。フレアやゴーストを抑えたり、レンズ前面を傷や汚れから守ったりする効果がありますが、携行時に多少かさばることから、外して撮影に出る方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、撮影時にレンズフードを付けるか、付けないかについて伺います。皆さんはどちら派でしょうか？ （編集部：佐藤） レンズフード、撮影