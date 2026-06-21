躍進が止まらない吉野北人(THE RAMPAGE)にフォーカスした「M-ON! SPECIAL『HOKUTO』 〜JUKE BOX〜」が6月24日(水)、MUSIC ON! TV(エムオン!)にて2回に渡り放送される。音楽活動はもちろん、2020年に公開の映画『私がモテてどうすんだ』や、2025年の映画『遺書、公開。』では主演を務めてきた吉野。さらに、2026年には鈴木愛理とのダブル主演映画『昨夜は殺れたかも』の公開も控えている。このように映画への出演、そしてTHE RAMPAG