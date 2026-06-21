フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の高橋英樹（82）と母で元俳優の美恵子さんとミュージカル鑑賞に出かけたことを報告し、出演者も交えた4ショットを披露した。【写真】元宝塚トップスター・柚希礼音も交えた“仲良し”4ショットを披露した高橋真麻親子真麻は「BOOP! The Musicalを観劇しました 明るくキュートで勇敢で優しいベティを取り巻くハッピーミュージカル きゅんきゅ