高橋真麻、父・高橋英樹＆元俳優の母と観劇へ 出演者も交えた“4ショット”披露
フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の高橋英樹（82）と母で元俳優の美恵子さんとミュージカル鑑賞に出かけたことを報告し、出演者も交えた4ショットを披露した。
【写真】元宝塚トップスター・柚希礼音も交えた“仲良し”4ショットを披露した高橋真麻親子
真麻は「BOOP! The Musicalを観劇しました 明るくキュートで勇敢で優しいベティを取り巻くハッピーミュージカル きゅんきゅんしたり、うるうるする場面も。終演後は久しぶりに ちえさん と面会 終演後と思えないほどパワフルながら可愛らしい ちえさん 残りの公演も頑張って下さい」とつづり、元宝塚歌劇団星組トップスターで俳優・歌手の柚希礼音（47）も交えた、なごやかな4ショットを投稿。
また父の英樹もブログを更新し、観劇の同日に親子3人でうなぎ屋で食事をしたことを報告。「楽しい時間を過ごす事ができました」と伝えた。
【写真】元宝塚トップスター・柚希礼音も交えた“仲良し”4ショットを披露した高橋真麻親子
真麻は「BOOP! The Musicalを観劇しました 明るくキュートで勇敢で優しいベティを取り巻くハッピーミュージカル きゅんきゅんしたり、うるうるする場面も。終演後は久しぶりに ちえさん と面会 終演後と思えないほどパワフルながら可愛らしい ちえさん 残りの公演も頑張って下さい」とつづり、元宝塚歌劇団星組トップスターで俳優・歌手の柚希礼音（47）も交えた、なごやかな4ショットを投稿。
また父の英樹もブログを更新し、観劇の同日に親子3人でうなぎ屋で食事をしたことを報告。「楽しい時間を過ごす事ができました」と伝えた。