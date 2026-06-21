近年、ホテルは単なる宿泊施設から「街の魅力を深く味わう拠点」へと進化しています。今回は、新幹線が発着する品川駅からわずか2駅、羽田空港へのアクセスも抜群な「OMO5東京五反田 by 星野リゾート」を取材。行き交う列車を見下ろす絶景のトレインビュー客室や充実の館内設備のほか、今回は特別に、予約3年待ちの名店「食堂とだか」などのグルメを味わえる宿泊者限定イベント「ローカルリズムナイト」を体験してきました。出張や