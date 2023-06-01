ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[アリーナ サバレンカ] 1 - 2 [ジェシカ ペグラ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第6日がドイツ ベルリンで行われ、女子シングルス準決勝で、第1シードのアリーナ サバレンカと第3シードのジェシカ ペグラが対戦した。 第1セット