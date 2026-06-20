「巨人１−０中日」（２０日、東京ドーム）巨人先発のウィットリーが八回２死まで無安打の圧巻の投球で、本拠地初勝利となる今季３勝目を挙げた。待望のお立ち台に上がり「ファンの皆さまの歓声の大きさは特別なもの。土曜日のデーゲームに来ていただいて、大きな声援をいただいて本当にありがとうございます」とＧ党に感謝し喜びに浸った。八回１死で代打・板山を迎えた場面で、コーチ、トレーナーがマウンドに来る場面が