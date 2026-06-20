来週は、北海道から関東では、日中の気温の上昇が控えめな日が多いでしょう。朝晩は、東京都心でも、半袖だと空気がヒンヤリ感じられる日がありそうです。東海から九州は極端な暑さとなる日は少ないものの熱中症に注意が必要です。一方、沖縄は厳しい暑さで、熱中症リスクの高い日が続くでしょう。今日20日昨日19日に比べ日中の気温が大幅ダウン今日20日は、全国的に日中の気温上昇が控えめで、特に東北南部と関東から中国地方に