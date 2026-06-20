来週は、北海道から関東では、日中の気温の上昇が控えめな日が多いでしょう。朝晩は、東京都心でも、半袖だと空気がヒンヤリ感じられる日がありそうです。東海から九州は極端な暑さとなる日は少ないものの熱中症に注意が必要です。一方、沖縄は厳しい暑さで、熱中症リスクの高い日が続くでしょう。

今日20日 昨日19日に比べ日中の気温が大幅ダウン

今日20日は、全国的に日中の気温上昇が控えめで、特に東北南部と関東から中国地方にかけての地域で最高気温が昨日19日より5℃以上低くなった所が多くなりました。東京都心の最高気温は24.0℃で、昨日19日の30.3℃に比べ約6℃も低くなりました。福島の最高気温は前日より約6℃低い22.4℃、名古屋は前日より約9℃低い24.9℃でした。いずれも最高気温になったのは朝か昼前で、その後は気温が緩やかに下がっています。東京都心と名古屋は、雨が降り出したことによる気温低下とみられます。

来週 北海道〜関東は気温上昇控えめ 沖縄は熱中症リスク高い

明日21日は、前線が本州を南下して、日本海を低気圧が進む見込みです。東京都心や大阪では今日20日より日中の最高気温が高くなり、東京都心で29℃、大阪は28℃の予想です。名古屋は32℃で蒸し暑くなるでしょう。



22日(月)以降は前線の北側になることが多く、東京では最高気温25℃と、気温上昇が控えめな日が多い見込みです。東海から九州では、極端な暑さになることは少ないものの、名古屋で最高気温30℃になったり、ムシムシすることはあるため、熱中症に注意が必要です。札幌や仙台では最高気温が20℃に届かず、昼間でも空気がヒンヤリ感じられる日がありそうです。



前線の南側となる沖縄では、晴れる日が多く、暖かい空気が流れ込みやすいでしょう。那覇は、最高気温31℃前後の日が続き、熱中症リスクが高い見込みです。熱中症対策を万全にしてお過ごしください。

来週中頃 東京都心は朝晩ヒンヤリ

東京都心では、来週中頃は最低気温が20℃を下回る日が多く、朝晩は半袖では空気がヒンヤリ感じられることがありそうです。天気予報をしっかりチェックして、服装選びにお気をつけください。



名古屋から福岡では、向こう1週間は、最低気温が21℃前後の日が多いでしょう。



那覇は、最低気温25℃以上の日が多く、寝苦しい夜が続きそうです。