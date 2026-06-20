日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。初戦でオランダと２−２の引き分けを演じた森保ジャパンに対し、米メディア『FOX Sports』は依然として高い評価を与えている。同メディアは現地20日に開催される４試合を展望する記事のなかで、日本をドイツ、オランダと並ぶ「ワールドカップの強豪国」として紹介。そのうえで、日本対チュニジアについて「日本は新