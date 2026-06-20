美馬市出身の日本画家、藤島博文さんの作品展が20日から徳島市の阿波銀プラザで開かれています。藤島博文さんは美馬市出身、茨城県在住の日本画家で、自然の断片に宿る神性や美を描いています。作品展は阿波銀行、創業130周年事業の一環で開かれていて、会場の阿波銀プラザには40点の作品が展示されています。作品の一つ「剣山飛翔之図」は剣山を背景に朝焼けの空にはばたく3羽のツルが描かれていて、生命力あふれる姿は未来への飛