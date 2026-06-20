元”青汁王子”が発売した配達業務向けEV、L-noaとは？2026年5月19日に、”青汁王子”こと三崎優太氏が代表を務める三崎未来電子は、新型EV（電動）スクーター「L-noa（エルノア）」を発売しました。L-noaは、新聞配達やデリバリー業務などの配達現場での利用を想定して開発された、原付一種のモデルです。【画像】超カッコイイ！ “元・青汁王子”のバイクメーカー「三崎未来電子」の電動スクーター「L-noa（エルノア）」です