元”青汁王子”が発売した配達業務向けEV、L-noaとは？

2026年5月19日に、”青汁王子”こと三崎優太氏が代表を務める三崎未来電子は、新型EV（電動）スクーター「L-noa（エルノア）」を発売しました。

L-noaは、新聞配達やデリバリー業務などの配達現場での利用を想定して開発された、原付一種のモデルです。

【画像】超カッコイイ！ “元・青汁王子”のバイクメーカー「三崎未来電子」の電動スクーター「L-noa（エルノア）」です！ 画像で見る

ボディサイズは全長1940mm×全幅665mm×全高1090mm、車両重量は128kgとなっています。

L-noaの特徴として挙げられるのが、一般的なEVよりも容量の大きい、固定式のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが搭載されている点にあります。

これにより、一充電あたりの航続距離は約155kmとされており、業務中の充電切れによるタイムロスを軽減するほか、専用の大型充電設備は不要で、家庭用の100Vコンセントを使用することで7時間ほどでフル充電できます。

また、動力にインホイールモーターを採用することでスムーズな加速を実現し、右足で操作できるリアブレーキや狭い場所で重宝するリバーススイッチといった、配達現場の負担を軽減する機能が盛り込まれています。

さらに、容量の大きなフロントバスケットやリヤキャリアをはじめ、手元ライトやLEDヘッドライト、USB電源ポートなども標準装備されており、導入したその日から実践的に使えるよう設計されています。

なお、L-noaの価格（消費税込）は67万円に設定されています。

前述のように、L-noaは配達に特化したバイクとして開発されていますが、現在配達用バイクとして広く普及しているホンダ「ジャイロ」シリーズや「スーパーカブ」とは、どういった点が違うのでしょうか。

まず違いとして挙げられるのは、車両の構造や動力源のアプローチです。

ホンダ「ジャイロX」「ジャイロキャノピー」は独自の3輪構造による安定性が特徴であり、バッテリー交換式のEVモデル「ジャイロe:」「ジャイロキャノピーe:」もラインナップされています。

また、ホンダ「スーパーカブ50」および「スーパーカブ110」は、車体の軽さと省燃費性能が長年支持されています。

これらの既存モデルに対し、L-noaは大容量のバッテリーを搭載しているほか、専用の充電設備やバッテリー交換の手間がなく、家庭用のコンセントから直接充電できる手軽さを備えているとされます。

加えて、暗い時間帯でも積荷の確認を容易にする手元ライトや、停車と発進を繰り返す業務に適したフットブレーキ、狭い路地での取り回しを助けるリバース機能が採用されているのも、L-noaの強みといえます。

しかし、L-noaはEVモデルのジャイロキャノピーe:などとは異なり、国からの補助金の対象に含まれていません。

そのため、L-noaはもともと、国の補助金制度を利用しないことを想定した価格設定になっているようです。

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このように、新型EVスクーターのL-noaは、これからの時代の配達業務をサポートする選択肢のひとつとして登場しました。

なお、L-noaは新聞配達やデリバリー業務をはじめとした法人の配達現場での利用を主な想定としているものの、個人からの相談も受けつけているようです。