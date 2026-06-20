【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 3ー0 ハイチ代表（日本時間6月20日／フィラデルフィア・スタジアム）【実際の映像】ラモスが指摘！問題の失点シーンレジェンドもお怒りだ。ブラジル代表が3点目を決めた場面でのハイチ代表の守備について、DAZNで解説を務めたラモス瑠偉氏と川勝良一氏は「これだと勝てない」「何のために5人いるの」と厳しい指摘をした。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループC第2節でブラ