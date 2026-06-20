開催：2026.6.20

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 9 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が20日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。

2回表、7番 ビクトル・カラティニ 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 ARI 0-1 MIN

3回表、3番 コディ・クレメンス 2球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでツインズ得点 ARI 0-2 MIN

3回裏、3番 コービン・キャロル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 1-2 MIN

4回表、8番 トリスタン・グレイ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 1-3 MIN

5回裏、4番 ガブリエル・モレノ 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラー 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 2-3 MIN、5番 ルルデス・グリエル 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 3-3 MIN、7番 イルデマロ・バルガス 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 5-3 MIN

6回裏、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 6-3 MIN

8回表、4番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 ARI 6-4 MIN、5番 ロイス・ルイス 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 ARI 6-5 MIN

8回裏、3番 コービン・キャロル 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 9-5 MIN

試合は9対5でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのホナタン・ロアイシガで、ここまで2勝2敗1S。負け投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで2勝5敗0S。

ここまでDバックスは39勝36敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ツインズは36勝41敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 14:22:28 更新