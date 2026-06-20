[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](フィラデルフィア)※09:30開始<出場メンバー>[ブラジル]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 3 ガブリエル・マガリャンイスDF 4 マルキーニョスDF 13 ダニーロDF 16 ドウグラス サントスMF 5 カゼミーロMF 7 ビニシウス・ジュニオールMF 8 ブルーノ・ギマランイスMF 11 ラフィーニャMF 20 ルーカス・パケタFW 9 マテウス・クーニャ控えGK 12 ウェヴェルトンGK 23 エデルソン・モラエスDF 6