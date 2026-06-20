スコットランド代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第２節でモロッコ代表とボストン・スタジアムで対戦し、０−１で敗戦。開始わずか２分で先制点を献上する苦しい立ち上がりとなったなか、元セルティック監督のアンジェ・ポステコグルー氏が失点場面を厳しく分析した。試合は開始２分、モロッコのDFアシュラフ・ハキミが右サイドから浮き球のスルーパスを供給。これに反応したFWイスマエル・